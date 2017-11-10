10 معلومات عن النجم العالمي ياني قبل وصوله المملكة

المواطن - الرياض

يترقب الجمهور حضور النجم العالمي ياني إلى المملكة خلال الأيام المقبلة للمشاركة في فعاليات هيئة الترفيه في جدة والرياض.

والمعروف أن ياني كريسماليس من مواليد نوفمبر 1954 م هو مؤلف موسيقي من أصل يوناني.

ولد ياني في مدينة كالاماتا في اليونان على سواحل البحر المتوسط بتاريخ 14 نوفمبر 1954 وهو الولد الأوسط لوالديه.

بدأ ياني بالعزف على آلة البيانو وهو في السادسة من العمر رافضا أخذ أي دروس في العزف.

في عام 1969 حطم ياني الرقم القياسي اليوناني لسباق 50 مترا في السباحة الحرة للرجال.

في العام 1972، وبتشجيع من والديه ترك ياني موطنه ليلتحق بجامعة مينوسوتا في الولايات المتحدة ليدرس علم النفس، وخلال فترة الدراسة قام بمشاركة فرقة روك بالعزف تدعى كاميلون وبدأ بتطوير أسلوبه الموسيقي الخاص مستخدما البيانو والأورغ ليبتكر أصواتا جديدة.

تخرج ياني من الجامعة عام 1979، وبعد التخرج قرر أن يمنح الموسيقى كل وقته وجهده لعام كامل.

على الرغم من أن ياني لم يكن يقرأ النوتة الموسيقية فقد ألف أعمالا كاملة متحديا التصنيف الموسيقي.

في عام 1980 أصدر ياني ألبومه المنفرد الأول بعنوان “متفائل” ثم عمل ياني مع هوليوود وأنجز عدة أعمال موسيقية لبعض الأفلام.

وفي عام 1990 رافقت فرقة دالاس السيمفونية ياني بحفلة موسيقية أعطت بعدا آخر إلى أسلوبه الفريد وكانت مقدمة لأشياء جديدة.

في عام 1994 أحرز ياني انتصارا ذاتيا عندما عاد إلى موطنه اليونان وسجل عملا موسيقيا في مسرح هيرود أتيكوس في أثينا الذي يعود إلى الألف الثانية قبل الميلاد.

عزف ياني بين الهند والصين لجمهور وصل إلى 250 مليون شخص في جولة طويلة شملت أكثر من 160 مدينة حول العالم في رحلة أطلق عليها نفس اسم الألبوم.

يذكر أن روزنامة الترفيه، قد أعلنت مساء أمس الاثنين، عن مفاجآت جديدة ضمن فعاليات شتانا ترفيه.

وكشف حساب روزنامة الترفيه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الخبر على موعد يومي 7 و8 ديسمبر 2017، مع إطلاق الكورنيش، فيما سيحل كاظم الساهر ضيفًا على جدة يوم 28 ديسمبر، وفي الرياض يوم 29 ديسمبر.

وكانت المفاجأة هي حضور النجم العالمي ياني، في جدة بتاريخ 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2018، وفي الرياض أيام 3 و4 ديسمبر.

وأكد الحساب أن هناك 70 فعالية وصفها بـ”المذهلة” قادمة.







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