30 ألف معاملة حبيسة أدراج مستشفى الملك فهد وصحة جدة: تخص “سهل”

المواطن – وليد الفهمي – جدة:

رصدت الشؤون الصحية بمحافظة جدة تأخر إنجاز أكثر من 29 ألف معاملة في مستشفى الملك فهد خلال الأشهر الماضية.

وكشفت مصادر “المواطن” أن كافة المعاملات تتعلق بالأدوية والرعاية الطبية وقسم المواعيد للمرضى والتقارير الطبية وحقوق الموظفين.

وأكدت المصادر أن عدد المعاملات التي لم تنجز بلغ (29754 معاملة من أصل 30860) بنسبة تأخير 96.41%.

وأشارت المصادر إلى أنه من ضمن المعاملات أيضا معاملات شؤون الوفيات والمشتريات والتموين الطبي وغيرها من الأقسام التي تحتفظ الصحيفة باسمها.

“المواطن “عرضت كافة التفاصيل على صحة جدة لمعرفة أسباب التأخير في بعض المعاملات المهمة التي تمس حياة المرضى والموظفين بشكل عام، حيث أوضحت أنها مؤخرًا اتجهت للتعاملات الإلكترونية في جميع مستشفياتها ومرافقها ‏وإدارتها بمحافظة جدة مما سهل على المستفيدين الحصول على الخدمات وسرعة الإنجاز ‏وإنهاء إجراءاتهم ‏ومعاملاتهم.

وأوضحت صحة جدة أن المعاملات المتأخرة في مستشفى الملك فهد هي معاملات لنظام سهل الإلكتروني حيث تم حفظها ‏في صندوق النظام وهي جميعها معاملات منجزة.

وبينت أن جميع المعاملات ليست متأخرة علماً بأن صحة جدة تحرص وبشكل منتظم ‏على متابعة وتقييم أداء المعاملات العاجلة ‏خلال 72 ساعة والمعاملات العادية خلال 10 أيام عمل ‏.

وأوضحت أن ‏هناك مؤشرًا لقياس الأداء متابعًا بشكل دقيق لمثل هذه الإجراءات من قبل قيادي ‏وزارة الصحة وذلك للتحقق من أداء جميع المرافق الصحية وقياس أداء هذه المرافق بتقنيات ونهج مؤسسي لتطوير أدائها وتحقيق الأهداف التي من شأنها الرقي بتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمواطن والمقيم.







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