أساطير ونجوم ساهموا في تألق الأخضر ببطولات الخليج

المواطن - محمد سمعة

تنطلق بطولة خليجي 23 لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في دولة الكويت في الفترة من 22 ديسمبر إلى الخامس من يناير .

وسيفتتح المنتخب السعودي مباريات البطولة بمواجهة المنتخب الكويتي صاحب الأرض والضيافة يوم الجمعة المقبل على ملعب جابر الدولي .

وطوال 22 نسخة من بطولة الخليج في كرة القدم تألق العديد من أساطير والنجوم مع المنتخب السعودي طوال الفترة الماضية .

ونجح أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي السابق لكرة القدم في التألق في البطولة الأولى والثانية من كأس الخليج مع الأخضر .

وفي البطولة الثالثة تألق سعيد مذكور مع الأخضر رغم عدم فوز المنتخب السعودي بالبطولة في نهاية الأمر .

وفي النسخة السادسة من بطولة الخليج ظهر النجم الأسطورة ماجد عبدالله نجم نادي النصر الأسبق لكن المنتخب السعودي لم يتمكن من الفوز باللقب .

في النسخة الـ11 من البطولة تألق الكثير من لاعبي الأخضر مثل حمزة إدريس ، فهد المهلل وخالد مسعد والنجم سعيد العويران لاعب الشباب الأسبق ثم ذهبوا بعد ذلك للعب في كأس العالم 1994 بأميركا .

وفي بطولة كأس الخليج رقم 12 تألق المنتخب السعودي وحاز على اللقب في عام 1994 بفضل الكثير من النجوم فؤاد أنور ، سامي الجابر والحارس الأسطوري محمد الدعيع .

وفي النسخة رقم 14 من البطولة بزغ نجم يوسف الثنيان وعبيد الدوسري بجانب تألق الحارس محمد الدعيع .

وشهدت النسخة رقم 15 فوز المنتخب السعودي بلقبه الثاني مع ظهور أكثر من عنصر بشكل قوي وجيد للأخضر مثل ” الحسن اليامي ، عبدالله الجمعان ، سامي الجابر .

أما في بطولة كأس الخليج رقم 16 تألق العديد مثل ” ياسر القحطاني ، محمد الشلهوب ، محمد نور نجم الاتحاد السابق ، إبراهيم السويد .

وفي نسخة البطولة رقم 17 تألق العديد من الأسماء مثل مالك معاذ وسعود كريري وأسامة هوساوي .

وبنسخة البطولة الـ19 لمع كل من ماجد المرشدي ، مالك معاذ وأحمد عطيف .

ونجح المنتخب السعودي في إظهار أسماء جديدة وقوية في بطولة كأس الخليج رقم 20 حيث تألق نجم الأهلي مهند عسيري في البطولة بشكل ملحوظ .

وفي خليجي 21 ظهر ولمع نجم الجوهرة السمراء فهد المولد والذي قاد المنتخب السعودي لكأس العالم 2018 بعد هدفه الشهير في مرمى المنتخب الياباني .

أما في كأس الخليج رقم 22 خسر المنتخب السعودي اللقب في المباراة النهائية لكن لعب نواف العابد بشكل قوي وجيد مع نجوم أخرين مثل سالم الدوسري وتيسير الجاسم .







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