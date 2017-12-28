أسمهان الغامدي ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيرًا بالمملكة

المواطن - الرياض

تم اختيار الزميلة أسمهان الغامدي رئيسة القسم النسائي بصحيفة “المواطن” ضمن قائمة أكثر 100 سيدة سعودية مؤثرة في عام 2017، بحسب تصنيف موقع about her الصادر عن مجلة سيدتي باللغة الإنجليزية.

واعتبر الموقع أسمهان الغامدي ضمن من أحدثن تغييرًا وتركن علامة فارقة في قطاعات متنوعة.

وبحسب الموقع فإن الاختيارات جاءت بعد دراسة عميقة ومتابعة حثيثة لمن صدرت أسماؤهن.

والمعروف أن أسمهان الغامدي صحفية سعودية سبق أن عملت في صحيفة الرياض قبل أن تنضم مؤخرا إلى صحيفة المواطن .

حصلت الغامدي على جائزة الصحافة العربية في دبي في عام 2013 وجائزة خليجية أخرى في 2016.

تعتز الغامدي بوالدها وتعتبره مصدر إلهامها وتناضل في حياتها العملية للحصول على مكانة متميزة تليق باسمها.

تتناول في أعمالها العديد من القضايا الداخلية والخارجية وملف الأزمات في العديد من المجالات الاجتماعية والسياسية والأمنية والعسكرية وغيرها، وتتميز أعمالها بالجرأة والتأثير على المجتمع بشكل إيجابي.

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