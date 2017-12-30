أعتذار من الوزير الربيعة لعدم لقاء أهالي الشمالية.. وهذا وعده لهم

المواطن - الرياض

أعتذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لعدم قدرته على مقابلة جميع المواطنين أثناء زيارته لمنطقة الحدود الشمالية يوم الخميس الماضي، حيث كان في طور الانتقال إلى موقع آخر لافتتاح مشروع صحي يخدم أهالي المنطقة.

وقال الربيعة بحسب بيان لوزارة الصحة أصدرته مساء اليوم السبت، “أشكر كل المواطنين الذين قابلتهم في عرعر على صراحتهم بنقل همومهم وأعتذر للبقية الذين لم أتمكن من مقابلتهم ونحن مهتمين بشكاويهم وهمومهم”.

ووعد الوزير الربيعة بتطوير الخدمات الصحة في المنطقة حسب توجيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولفت وزير الصحة إلى أن الشمالية تشهد تقدمًا ملحوظًا في الخدمات الصحية قد تم خلال عام 2017 افتتاح مركز القلب أجري به أكثر من 1300 عملية قسطرة قلبية.

وأوضح أنه تم خلال الزيارة افتتاح مركزين لعلاج أمراض السرطان أحدهما للكبار والآخر للصغار، كما تم افتتاح مركز لجراحة السنة وآخر لاضطرابات النمو والسلوك.







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