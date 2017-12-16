ألوان السعودية يناقش التميز في قنوات اليوتيوب

المواطن - الرياض

نظم ملتقى ألوان السعودية، المقام حاليًّا بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وضمن برنامجه العلمي، يوم أمس الجمعة، ورشة عمل خاصة عن التميز في قنوات اليوتيوب، وذلك لتأثيرها في توعية المجتمع وتثقيفه، وتوجيه قدراته نحو الإنجاز والإبداع في المجالات المختلفة، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وشارك في الورشة التي أدارها الإعلامي عبدالله الشهري، كلٌّ من مالك نجر، ممثلًا لقناة مسامير، وخالد الفراج ممثلًا لقناة (صاحي)، وعبدالمجيد الكناني عن قناة (سين).

وتحدث المشاركون عن تجاربهم وبداياتهم مع الدراما وفنون التشكيل والتي توجت بكثير من النجاحات، بفضل الله أولًا، ومن ثم ثورة المعلومات التي توفرت من خلال شبكة الإنترنت، الأمر الذي أتاح لهم فرصة الاطلاع على التجارب العالمية المختلفة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم التي توجت بمساهماتهم الفاعلة عبر قنوات اليوتيوب التي أسهموا في تأسيسها أو المشاركة فيها.

وعن التميُّز، قال مالك نجر: بدأت ككاتب قصة وسيناريو، وإنتاج أعمال مسرحية، ومع ثورة الاتصالات والمعلومات وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي تمكنت من تطوير قدراتي وتوظيف التطور التقني المذهل إلى أن صرت مديرًا لقناة مسامير.

وتوافق الفنان خالد الفراج مع طرح زميله مالك نجر، في الإضافات النوعية والمدهشة مع عالم الانترنت، مبينًا أنه بدأ مسيرته الفنية في المسرح.

وقال: ثم تطورت أعمالي وقدراتي إلى مستوى الإشادة الجماهيرية عبر قناة مسامير في اليوتيوب.

وقال الفنان عبدالمجيد الكناني: إن قصة نجاحي وتميز قناة “سين” يعزى إلى انطلاقتي وخلفيتي الفنية، حيث كنت وقبل موجة الإنترنت شغوفًا بالأفلام وكيفية صناعتها، ومهتمًّا بجميع الأشكال الدرامية التي تعالج قضايا المجتمع وتمس احتياجاته.

وقدم الفنانون المشاركون في الورشة كثيرًا من الإفادات والمعلومات القيمة عن قنوات اليوتيوب، ولفتوا إلى أن عامل تميز ونجاح هذه القنوات يكمن في تقديم المواد ذات القيمة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتي تعكس تاريخ وحضارة الأمة وتراثها، مشيرين إلى قدرة القنوات المتميزة في تحفيز القدرات الوطنية على الإنتاج والإبداع في أوجه الحياة المختلفة، مما يسهم في مضاعفة الجهود وغزارة الإنتاج وتنوعه، سواء في المجال الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

ولفتوا إلى قدرة هذه القنوات في جذب المشاهدين والمتابعين، مضيفين أن القناة المتميزة هي التي تلامس هموم الناس وتتحدث لغتهم وتقدم الطرح الذي يلائم تطلعاتهم.

وقدم الفنانون المشاركون في الورشة شكرهم للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لإتاحة الفرصة للمشاركة في ملتقى ألوان السعودية، الذي وصفوه بالحدث الثقافي المهم الذي يلبي احتياجات الفنانين والمصورين المختلفة، لاسيما فرصة التعارف وتبادل الخبرات وتنمية القدرات الفنية.







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