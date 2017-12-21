إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين

المواطن - وليد الفهمي - جدة

بعد ترقب 13 مليون مواطن لصرف الدفعة الأولى من الدعم النقدي المخصص ضمن برنامج حساب المواطن، بدأت البنوك السعودية اليوم الخميس في إيداع مخصصات حساب المواطن في حسابات المواطنين.

واختلفت المبالغ المودعة في حسابات المواطنين من 300 ريال وحتى 1300 ريال.

وبرنامج حساب المواطن مستمر لمدة 5 سنوات مقبلة، ما لم يُعَدْ تقييمه قبل ذلك.

ومن المقرر أن يكون رفع أول تقرير عن سير عمل برنامج حساب المواطن بعد 6 أشهر أي بشهر شوال المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد أقر سياسات برنامج حساب المواطن، على أن يتم إيداع أول دفعة الخميس، فيما تم جدولة باقي الدفعات يوم العاشر من الشهر الميلادي اعتبارًا من 10 يناير المقبل.







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