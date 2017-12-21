إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين

إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين

2017/12/21
الساعة 12:44 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وليد الفهمي - جدة 

بعد ترقب 13 مليون مواطن لصرف الدفعة الأولى من الدعم النقدي المخصص ضمن برنامج حساب المواطن، بدأت البنوك السعودية اليوم الخميس في إيداع مخصصات حساب المواطن في حسابات المواطنين.

واختلفت المبالغ المودعة في حسابات المواطنين من 300 ريال وحتى 1300 ريال.

وبرنامج حساب المواطن مستمر لمدة 5 سنوات مقبلة، ما لم يُعَدْ تقييمه قبل ذلك.

ومن المقرر أن يكون رفع أول تقرير عن سير عمل برنامج حساب المواطن بعد 6 أشهر أي بشهر شوال المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد أقر سياسات برنامج حساب المواطن، على أن يتم إيداع أول دفعة الخميس، فيما تم جدولة باقي الدفعات يوم العاشر من الشهر الميلادي اعتبارًا من 10 يناير المقبل.


9 مشاراكات

  1. غير معروف

    سلام عليكم بس ليه فيه ناس نزل لهم 300 وناس 500 ليه كذا ظلم

    ‎رد

  2. امنه علي

    انا عندي اقاف خدمات ديوني علي هل ينزل بحسابي

    ‎رد

  3. ليه بس كذا

    اشأم من البسوس

    ‎رد

  4. المطيري

    تعليق 2دخل بياناتك ثاني مره جرب

    ‎رد

  5. غير معروف

    بيناتي والطلب كلو مكتمل ما نزل شي للان

    ‎رد

  6. المقهوره

    انا لاضمان ولاحساب مواطن يارب فرج همي

    ‎رد

  7. ام محمد

    انا متزوجه وزوجي راتبه 4000
    وانا موظفه راتبي 3000
    هل ينزللي حساب مواطن او لا

    ‎رد

  8. سامي وصل الله علي الجميعي

    مانزلي شي لاني ماكملت البينات لان رقمي السري نسيته

    ‎رد

    1. ابو محمد

      يرسلو ع رقم جوالك

      ‎رد

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