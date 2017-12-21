إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين

المواطن - وليد الفهمي - جدة
بعد ترقب 13 مليون مواطن لصرف الدفعة الأولى من الدعم النقدي المخصص ضمن برنامج حساب المواطن، بدأت البنوك السعودية اليوم الخميس في إيداع مخصصات حساب المواطن في حسابات المواطنين.
واختلفت المبالغ المودعة في حسابات المواطنين من 300 ريال وحتى 1300 ريال.
وبرنامج حساب المواطن مستمر لمدة 5 سنوات مقبلة، ما لم يُعَدْ تقييمه قبل ذلك.
ومن المقرر أن يكون رفع أول تقرير عن سير عمل برنامج حساب المواطن بعد 6 أشهر أي بشهر شوال المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد أقر سياسات برنامج حساب المواطن، على أن يتم إيداع أول دفعة الخميس، فيما تم جدولة باقي الدفعات يوم العاشر من الشهر الميلادي اعتبارًا من 10 يناير المقبل.
9 مشاراكات
غير معروف
سلام عليكم بس ليه فيه ناس نزل لهم 300 وناس 500 ليه كذا ظلم
امنه علي
انا عندي اقاف خدمات ديوني علي هل ينزل بحسابي
ليه بس كذا
اشأم من البسوس
المطيري
تعليق 2دخل بياناتك ثاني مره جرب
غير معروف
بيناتي والطلب كلو مكتمل ما نزل شي للان
المقهوره
انا لاضمان ولاحساب مواطن يارب فرج همي
ام محمد
انا متزوجه وزوجي راتبه 4000
وانا موظفه راتبي 3000
هل ينزللي حساب مواطن او لا
سامي وصل الله علي الجميعي
مانزلي شي لاني ماكملت البينات لان رقمي السري نسيته
ابو محمد
يرسلو ع رقم جوالك