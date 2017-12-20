إيداع دفعتين من حساب المواطن خلال 3 أسابيع

المواطن - الرياض

سيكون 13 مليون مواطن على موعد غدًا مع إيداع الدفعة الأولى من مخصصات برنامج حساب المواطن فيما سيتم إيداع الدفعة الثانية يوم 10 يناير المقبل بفارق زمني حوالي 21 يومًا.

ووفقاً لما تضمنه تعميم اطلعت عليه “المواطن” فقد وافقت الجهات المعنية بدعم حساب المواطن على ضوابط الدعم، واستمرار العمل بالبرنامج لمدة 5 سنوات مقبلة، ما لم يُعد تقييمه قبل ذلك، وأن يكون رفع أول تقرير عن سير عمل البرنامج بعد 6 أشهر أي بشهر شوال المقبل.

وطبقًا للتعميم فلن يحتسب ضمن الدخل الشهري والثروة المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج، وكذلك الصدقات والمساعدات التي تصرف في حالة الكوارث والوفاة للمستفيد الأساسي خلال فترة الدعم، فعلى أحد أفراد أسرته أن يتقدم بطلب مستقل من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه، وإنهاء إجراءات التسجيل، وفي حال زواج أحد الأبناء سواء من الذكور أو الإناث فلا يحتسب ضمن الأسرة لأغراض تحديد مقدار الدعم، ويجوز لمن تتوفر فيه المتطلبات أن يتقدم بطلب مستقل من خلال حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل.

وعن احتساب الاستحقاق الفعلي بالبرنامج لكل متقدم ذكر التعميم أنه سيكون باتباع خطوتين، تقدير العبء على الأسرة خط الأساس، بحيث يكون اعتماد الأسرة خط الأساس على بيانات مسوحات الدخل والإنفاق التي تجريها الهيئة العامة للإحصاء، ويكون مستوى الإنفاق الشهري المعتمد لقياس الأثر هو إنفاق الأسرة وسطية الدخل، والخطوة الثانية تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب الدخل وعدد التابعين وأعمارهم.

واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

ويمكن متابعة تفاصيل البرنامج عبر قنوات حساب المواطن الرسمية على موقع تويتر @citizenaccount والبوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا) وللاستفسارات يمكن التواصل عبر حساب خدمة العملاء @Citizen_care أو مركز الاتصال على 19912.







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