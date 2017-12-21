اقتصادي لـ”المواطن”: إنفاق الاستثمارات العامة سيوفر فرص عمل وينوع الدخل 

المواطن - وليد السلولي - الرياض

قال الاقتصادي علي العنزي: إن إنفاق صندوق الاستثمارات العامة 70 مليار ريال يأتي في الاتجاه الصحيح لتمويل مشاريع بنى تحتية، وكذلك صناعات قد تكون عسكرية، وتحويل ما يتم شراؤه من الخارج إلى الداخل.

وأكد العنزي، في تصريحات إلى “المواطن“، أن مثل هذه الاستثمارات تدعم الاقتصاد بشكل عام وتدعم توفير فرص العمل للمواطن السعودي في الداخل وكذلك العوائد الاستثمارية.

وأشار إلى أن ضمن منظومة رؤية 2030 هذه الاستثمارات بهذا التوجه الاستثماري الجديد لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن أسعار النفط التي كانت المصدر الكبير للدخل والاقتصاد السعودي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :