الأخضر الأولمبي يبدأ الاستعداد لبطولة كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

يبدأ المنتخب السعودي الأولمبي، يوم غد الخميس، معسكره التحضيري في الرياض، حتى أواخر شهر ديسمبر الجاري، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المُقرر إقامتها في الصين.

ومن المُقرر أن يخوض الأخضر الأولمبي، مرانه الأول، على ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض، تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني دانيال تيغيليا.

وكان تيغيليا، قد استدعى 30 لاعبًا للمعسكر الإعدادي لبطولة كأس آسيا المُقرر إقامتها في الصين في التاسع من يناير المقبل، وجاءت كالتالي:

علي الأسمري، حمدان الشمراني، يوسف الحربي، عبدالله حسون، عبدالله مجرشي، محمد اليامي، عبدالباسط هندي، وفيصل دارسي، من صفوف نادي الأهلي، سامي النجعي، عبدالإله العمري، صالح الوحيمد، راكان العنزي، وفهد بن جميعة من نادي النصر.

وضمت القائمة أيضًا قاسم لاجامي، علي لاجامي، وعبدالله الخطيب من نادي الخليج، متعب المفرج، فهد الرشيدي، ومجاهد المنيع من نادي الهلال، مازن الجهني، راكان الحافظي من صفوف أحد، وثنائي الاتحاد مين البخاري، وعبدالعزيز العرياني.

وشهدت القائمة تواجد أسامة الخلف، ومحمد السبيعي من نادي الاتفاق، عبدالله الجوعي من نادي الباطن، عبدالمجيد السواط من صفوف التعاون، عبدالله الخيبري من نادي الشباب، محمد البقعاوي من نادي الفيحاء، وجابر عسيري من نادي الوحدة.

وكانت قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، قد أوقعت الأخضر الأولمبي في المجموعة الثالثة مع منتخبات العراق، الأردن، وماليزيا، وستكون أولى مبارياته أمام الأردن في العاشر من يناير المقبل بمدينة تشانغشو الصينية.







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