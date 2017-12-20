الأميرة ريما بنت بندر ترعى كرنفال العائلة Ready Set Go

المواطن - الرياض

ترعى الأميرة ريما بنت بندر، وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، كرنفال العائلة “Ready Set Go”، المُقرر إقامته في ملاعب الصالات الخضراء، عصر يوم غد الخميس المقبل.

ومن المُقرر أن يستمر كرنفال العائلة من الرابعة عصرًا حتى الحادية عشرة مساء خلال الفترة من 21 حتى 23 من شهر ديسمبر، وهي منافسات حماسية تعتمد على القدرة الذهنية والتفاعل وسرعة ردة الفعل، بجانب ألعاب حماسية ونشاطات عملاقة متنوعة للأسرة والطفل.

ويتولى تنظيم الكرنفال الاتحاد السعودي للرياضات المجتمعية بالتعاون مع كل من اتحاد الألعاب الذهنية، واتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويُعتبر الكرنفال موجهًا لجميع شرائح المجتمع، ويحمل العديد من المفاجآت والنوعية في الألعاب، منها بطولة كرة القدم السنية، المتاهات، منطقة شاشات “البلايستيشن” الضخمة أمام الجمهور، ركن لعبة البلوت الشهيرة، فعالية المحاكاة والواقع المعزز، ومباريات في كرة القدم لطلاب وطالبات المدارس.

وتهدف فكرة “Ready Set Go” إلى تعزيز وتقوية الترابط العائلي، حيث سيجتمع كل أفراد الأسرة وأصدقاؤهم في أجواء حماسية مسلية، ونشاطات رياضية تنافسية مثيرة، ومن المنتظر انطلاق الكرنفال إلى بقية مناطق المملكة، فور ختامه في مدينة الرياض، السبت المقبل.







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