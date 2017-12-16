الأهلي يحتفل بإنجاز تيسير الجاسم على طريقته الخاصة

المواطن - محمد سمعة

حقق النجم تيسير الجاسم، لاعب وسط النادي الأهلي، إنجازًا فريدًا من نوعه بوصوله للمباراة رقم 200 في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الجاسم شارك في لقاء الأهلي والاتفاق، والذي أقيم بالأمس في الجولة الـ14 من دوري المحترفين، حيث فاز الأهلي برباعية مقابل هدف.

وأصبح الجاسم أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي يصل لهذا الرقم، ليواصل أرقامه القياسية مع الأهلي والمنتخب السعودي.

وأعرب الجاسم عن سعادته بوصوله لهذا الإنجاز، مضيفًا أن هذا حدث بفضل مساعدة زملائه له.

ونشر الأهلي فيديو عبر حسابه الرسمي على “تويتر” احتفالًا بإنجاز تيسير الجاسم في دوري المحترفين.

#تيسير_الجاسم يكمل المباراة رقم 200 مع #الأهلي في دوري المحترفين pic.twitter.com/be39PWwC2Y — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 16, 2017







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