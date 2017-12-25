الاتحاد الدولي للشطرنج يدحض ادعاءات قطر: تم تأمين تأشيرات المشاركة في بطولة الملك سلمان العالمية

المواطن - الرياض

علَّق الاتحاد الدولي للشطرنج على شائعات منع لاعبي قطر وإيران من المشاركة بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج.

وقال الاتحاد الدولي للشطرنج، في بيان، نود أن نوضح النقاط التالية فيما يتعلق ببطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج السريع والخاطف، والتي ستُعقد في الفترة ما بين 26 إلى 30 ديسمبر في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.

وأضاف: “لقد كان الاتحاد الدولي للشطرنج يعملُ بجديةٍ وسريةٍ كاملة لتنظيم وحماية عملية استخراج تأشيرات الدخول لجميع المشاركين في الحدث. ولأول مرة على الإطلاق، تم عقد ترتيبات فريدة من نوعها وخاصة لإصدار تأشيرات دخول لأكثر من ٢٠٠ شخص، بمن فيهم لاعبون من إيران وقطر. وبالرغم من أن عملية استخراج تأشيرات الدخول تقعُ تحديداً على عاتق سُلطات الهجرة الوطنية لكل بلد، إلا أن الاتحاد الدولي للشطرنج قد أيّدَ وقدم بفاعلية تدابير من شأنها أن تجعل العملية تسري بكُلِ يُسرٍ وسهولةٍ، لا سيما مع مُراعاة ضيق الوقت المُتاح لإعداد البطولات”.

وتابع: “كما ذكرنا آنفاً، وبعد الجهود المُشتركة التي بذلها مسؤولو الاتحاد الدولي للشطرنج والسُلطات السعودية، فقد تم تأمين تأشيرات الدخول للاعبين المُشاركين من إيران وقطر. وكلُ ما يتم تداولهُ على شبكة الإنترنت من منشوراتٍ تقول إن تأشيرات الدخول للاعبين القادمين من إيران وقطر قد تم “رفضُها” يُعد أمراً خاطئاً وليس من الصحةِ في شيء.

إن حقيقة أن اللاعبين الإيرانيين والقطرين قد يُقررون عدم المُشاركة في البطولة بعد التشاور مع السُلطات الخاصة بهم؛ ترجع بكل تأكيد للقرار الذي يتخذهُ اللاعبون أنفسهم”.

واستطرد “لأخذ الحقائق بعين الاعتبار، أبلغت السعودية الاتحاد الدولي للشطرنج أن تأشيرات اللاعبين القطريين ستُصدَر واقترحت أيضاً أن يلعب اللاعبون القطريون تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج لأسباب أمنية. قام الاتحاد الدولي للشطرنج بحل هذه المسألة في اليوم الذي يليه، وأُبلغ الاتحاد القطري بأن لاعبيه سوف يلعبون تحت علمهم. بالإضافة إلى ذلك، قَبِل الاتحاد الدولي للشطرنج تسجيل اثنين من اللاعبين القطريين كمرشحين عن طريق الاتحاد الدولي للعبة، بالرغم من أنهم لم يستوفوا الحد الأدنى من متطلبات التصنيف. وقد أخذ الاتحاد الدولي للشطرنج هذه المسؤولية الإضافية على عاتقه، مع العلم أن ذلك سيخلق عبئاً تنظيمياً إضافياً”.

وكما يفهم الجميع بوضوح مما سبق ذكره، يُرحب الاتحاد الدولي للشطرنج والمنظمون السعوديون دائماً بأي مشارك.

مبدأ الاتحاد الدولي للشطرنج هو أن بطولات الشطرنج العالمية وسيلةٌ لتعزيز السلام وتنمية الصداقة بين جميع الدول. وسوف يلتزم الاتحاد الدولي للشطرنج بهذا المبدأ ويستمر في العمل بهذا النهج.‎







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :