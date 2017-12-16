التسجيل في حساب المواطن يشمل الزوج لو كان عاطلًا.. بشرط

المواطن - الرياض

أوضح حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء، أنَّ الزوج يمكنه التسجيل في برنامج حساب المواطن حتى لو كان عاطلًا، ولكن بشرط أن يُسَجل كفرد مستقل.

جاء ذلك ردًّا على تغريدة مواطن وجَّه سؤالًا فحواه أنه عاطل وعمره ٢٨ ويسكن مع أهله، وقال: إنه سجل كمستقل هل يشمله القرار أم لا؟

ورد حساب المواطن بتغريدة قال فيها: “عزيزي المستفيد لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة في حال كان العمر فوق 24 سنة”.

وأضاف حساب المواطن ردًّا على استفسار المغرد “بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، ولا يتطلب منك رفع مستندات”.







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