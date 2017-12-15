الحوثي يغتال شهود الحقيقة في اليمن.. الإعلام والصحافة أمام فوهات البنادق

المواطن ـ رقية الأحمد:

تغتال الميليشيات الحوثية الصحافيين في اليمن، بعدما تمكّنوا من توثيق حقيقتها، والكشف عنها للعالم أجمع.

وشارك وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مقطعًا عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يوثّق اغتيال شهود الحقيقة، مبيّنًا أنّه “تغتال الميليشيات الحوثية الصحفيين شهود الحقيقة لأنهم من يكشفونها للعالم”.

فيلم اغتيال الشهود، يفضح عبدالملك الحوثي بنفسه، الذي دعا جهرًا إلى قتل الإعلاميين والصحافيين في اليمن، معتبرًا أنّهم أشدُّ خطرًا من سواهم.

تغتال المليشيات الحوثية الصحفيين شهود الحقيقة لأنهم من يكشفونها للعالم..

فلاش "اغتيال الشهود"

إنتاج المرصد الإعلامي اليمني pic.twitter.com/KtenGAMN5m — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 14, 2017

يذكر أنَّ 4 صحافيين يعملون في قناة “اليمن اليوم”، قُتلوا على أيدي المسلحين الحوثيين في العاصمة صنعاء، في الـ12 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعدما أصيبوا أثناء اقتحام الحوثيين للقناة، ولم يسعفوا وتركوا ينزفون دون الحصول على مساعدة طبية إلى أن ماتوا.







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