الحوثي يفشل في استهداف الجيش اليمني بصاروخ باليستي

المواطن ـ الرياض

مرّة أخرى، فشلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في إطلاق صاروخ باليستي جديد باتجاه مواقع قوات الجيش اليمني في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وكشف شهود عيان، في تصريحات صحافية، أنَّ الصاروخ، الذي أطلقته الميليشيات من قرية حيد العرقبة بمنطقة ريام في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، سقط في منطقة قريبة مجاورة بعد إطلاقه، مشيرين إلى أنَّ “الصاروخ الحوثي سقط في منطقة الباهر ببني زياد في مديرية القريشية، المجاورة لذات المحافظة”.

وفي سياق متّصل، سيطر الجيش الوطني على أولى مناطق محافظة البيضاء وسط اليمن، ونقل المعارك ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى هناك بعد تطهير كامل محافظة شبوة المجاورة من تواجدهم، معلنًا أنَّ “قواته حررت مواقع إستراتيجية في محافظة البيضاء، وسط البلاد، وذلك بعد استكمال تطهير بقية جيوب تواجد ميليشيات الحوثي الانقلابية في بيحان، آخر معاقل تواجدهم بمحافظة شبوة المجاورة جنوب شرقي اليمن”.

وأشار إلى أنَّ “معارك ضارية خاضتها قوات الجيش والمقاومة الشعبية مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في الحدود المشتركة بين محافظتي البيضاء وشبوة”، مؤكّدًا أنَّ “قوات الجيش نجحت في تلك المعارك بتحرير سلسلة جبال ريدان الإستراتيجية، وعقبة القنذع، وقرية نعمان، أولى قرى محافظة البيضاء”.

وتمكّنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من تحرير قرى مسور، والرحيب، وأدمة، في مديرية ناطع، بينما دمرت مقاتلات التحالف العربي، دبابة وآليات ومعدات قتالية للحوثيين في موقع بسبلة الجرم، التابعة لمديرية القريشية.







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