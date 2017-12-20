الخطوط السعودية تختار الفائزين بجائزة الـ 2 مليون ميل

المواطن - الرياض

احتفالاً بتحميل تطبيق الخطوط الجوية العربية السعودية الإلكتروني، والمتوافق مع نظامي تشغيل أندرويد وأبل، من قبل أكثر من 2.2 مليون مستخدم، أقامت “السعودية” مسابقة أتاحت الفرصة لعشرة فائزين الحصول على 2 مليون ميل إضافي، بحيث ينال كل فائز 200.000 ميل يستخدمها كيفما يشاء على أي من وجهات السعودية المميزة.

ويشترط أن ينضم المشاركون في السحب إلى برنامج الفرسان، إن لم يكونوا منضمين بالفعل.

وقد تم إدراج بيانات أكثر من 10.000 ضيف في السحب العشوائي والذي تم خلال الأسبوع الجاري في مقر الخطوط السعودية الرئيسي لاختيار العشرة الفائزين.

وقد قامت “السعودية” بتحديث تطبيقها الإلكتروني مؤخراً وإضافة العديد من الميزات الجديدة والمتنوعة والتي تشمل خدمة اختيار المقعد المفضل، وحجز خدمات البيرق المتميزة، وغيرها من الخدمات. وقد تم اعتماد تقنية الحماية بنظام 3DS والذي يعزز عمليات الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية. ويمكن تحميل التطبيق من متجري تطبيقات أبل Apple App Store وجوجل Google Playstore.

وأيضاً تم تحديث واجهة تطبيق “السعودية” لجعل استخدامها أيسر وأسرع في إتمام عملية الحجز وشراء التذاكر من ذي قبل.

وتقوم “السعودية” حالياً بتشغيل أسطولها إلى 89 وجهة في أربع قارات حيث تشغل أكثر من 500 رحلة يومياً – وتستعد لمضاعفة عدد رحلاتها لتفوق الألف يومياً بحلول عام 2020.

وقد تم تتويج الشركة بجائزة “أكثر شركات الطيران تحسناً في العالم” لعام 2017 من قبل سكاي تراكس في حفل أقيم في معرض باريس للطيران في شهر يونيو من العام الجاري.







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