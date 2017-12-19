الخطوط السعودية تستعرض تقارير الأداء التشغيلي وميزانية 2018

المواطن - واس

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم، اجتماعه الرابع لهذا العام، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، وحضور أعضاء المجلس وذلك بمبنى الإدارة العامة للمؤسسة في مدينة جدة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة العديد من التقارير التشغيلية والعروض المرئية عن أداء مجموعة شركات المؤسسة.

وعقب استعراض جدول الأعمال وتوصيات الاجتماع السابق، والاطلاع على تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس في دورته الحالية، قدم مدير عام المؤسسة المهندس صالح بن ناصر الجاسر إيجازًا للعديد من الموضوعات، منها الأداء التشغيلي للمؤسسة للربع الثالث لعام 2017م لمختلف شركات المؤسسة وقطاعاتها وآخر مستجدات برنامج التحّول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها الناشئة عن التخصيص.

كما استعرض الجاسر الميزانية التشغيلية والرأسمالية لعام 2018م، وكذلك الأداء المالي والتشغيلي للمؤسسة وشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي خلال عام 2017م، إلى جانب تقارير أداء شركة السعودية للطيران الخاص وشركة ” طيران أديل”، والعديد من الموضوعات التي تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وفي ختام الاجتماع قدم مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية شكره لإدارة المؤسسة ومنسوبيها على الجهود والمبادرات التي يجري تنفيذها والجهود المبذولة والملموسة لتحسين الخدمات وتطوير الأداء ورفع المعدلات التشغيلية، مؤكدًا على أهمية استمرار هذه الجهود خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة في مواكبة خطط وبرامج التنمية الشاملة في المملكة تحت مظلة برنامج التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030 وتحقيق المزيد من التطوير والنمو للناقل الوطني.







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