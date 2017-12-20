الخليفي: الإعلان عن برامج لزيادة وسائل الدفع الإلكتروني قريباً

المواطن - الرياض

كشف محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أنه سيتم الإعلان قريباً عن برامج لزيادة وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل استخدام النقد، وذلك بالتعاون بين المؤسسة ووزارة المالية وهيئة السوق المالية.

وقال الخليفي إن رؤية المملكة 2030 تعد بمثابة حركة إصلاح شاملة وقوية، مشيراً إلى وجود 12 برنامجاً للتطوير تشمل القطاع المالي.

وأضاف الدكتور الخليفي فيما يخص تطوير القطاع المالي، أن هناك تعاون بين المؤسسة ووزارة المالية وهيئة السوق المالية لزيادة الاستفادة من التقنية الحديثة في مجال المدفوعات وتقليل الاعتماد على النقد، حيث سيتم الإعلان عن هذه البرامج من خلال وزارة المالية قريباً.

وأكد الخليفي، أن تأجيل “التوازن المالي” من 2020 إلى 2023 يعد سياسة توسعية، بما يعني تأجيل ضغط الميزانية إلى 2023، وكما ذكر وزير المالية أمس فإن احتياطات المملكة كافية ومريحة وبالتالي يمكن أن نتوسع وننتظر إلى عام 2023م، وفقا لـ”الإخبارية”.

وكانت المملكة قد أعلنت أمس ميزانية 2018 بإنفاق تاريخي وصل 978 مليار ريال بزيادة قدرها 5.6% عن العام 2017 الذي تم خلاله إنفاق 926 مليار ريال.

ومن المتوقع أن تصل العوائد خلال العام المقبل إلى 783 مليار ريال، مقابل إيرادات بـ696 في العام 2017، بارتفاع نسبته 12.5%، من ضمنها 291 مليار ريال إيرادات غير نفطية بارتفاع 13%.







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