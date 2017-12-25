السعوديون يودعون 2017 براتب الجدي

المواطن - الرياض

يستقبل السعوديون يوم غد الثلاثاء الراتب الأخير في عام 2017، وهو راتب شهر ربيع الآخر الذي يوافق برج الجدي، حسب التقويم الشمسي المعمول به حاليًّا في المملكة.

وموعد صرف راتب برج الجدي هو الموافق 8 ربيع الآخر 1439هـ، الموافق 26 ديسمبر 2017م، وهو الراتب الأخير الذي يتم صرفه خلال 2017.

وتم تطبيق نظام الرواتب بالأبراج والشهور الشمسية من قِبَل حكومة المملكة منذ قرابة العام، وهو من الناحية الاقتصادية يوفر ما يقرب من 14 مليار ريال سنويًّا، خاصة أن نظام الأبراج يزيد عن السنة الهجرية بـ11 يومًا.

وهناك نصائح للحفاظ على الراتب من خلال مجموعة من الإجراءات، منها تنظيم الأمور المالية عن طريق تحديد الأولويات وتجنب شراء الأشياء التي لا نحتاج إليها.

ويمكن أيضًا انتظار وقت التخفيض وهو الوقت الذي تقلّ فيه الأسعار ويزيد المعروضُ بنفس الجودة ولكن بأسعار أقل من المعتاد.

ويمكن أن يتم توفير الراتب أيضًا عندما يُحضر الطعام في المنزل بدلًا من تناول أطعمة المطاعم.







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