الشيخ المغامسي: الملك وولي العهد معقل آمال الوطن

المواطن - الرياض

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان هما معقل آمال الوطن.

وكتب الشيخ المغامسي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “جاء في كلمة الملك: (وضعتُ نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة)، وفِي تصريح ولي العهد: (تحفيز القطاعات الرئيسيّة مما يساهم بتوليد فرص العمل).. هاتان غايتان لكل مواطن والملك سلمان والأمير محمد- بعون الله- معقل آمال الوطن”.

وقال الملك اليوم الثلاثاء في كلمة وجهها للمواطنين والمواطنات لدى إعلان ميزانية 2018: “لقد وجهنا الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية، بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم. ويعكس الأهداف المرجوة مما تم تخصيصه من مبالغ في هذه الميزانية، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام”.

وتابع خادم الحرمين الشريفين: “لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى”.







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