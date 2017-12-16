العثور على مقبرة جماعية في أحد الشواطئ الأسترالية

المواطن - متابعة

تمكَّن علماء من جامعة غرب أستراليا من العثور على مقبرة تحوي جثث 5 أشخاص كانوا قد لقوا حتفهم في إحدى الحوادث التاريخية الشهيرة.

ووفقًا لصحيفة Science Alert فإن “التحاليل والفحوصات الإشعاعية للجثث التي تم العثور عليها تدل على أنها تعود لضحايا الكارثة التي حَلَّت بسفينة (باتافيا) الهولندية الشهيرة”.

ويشير الخبراء إلى أن “الطريقة التي تم دفن الجثث فيها تدل على أنها دُفِنت بعناية وليس على عجلٍ؛ الأمر الذي ينفي أن يكون هؤلاء الأشخاص من الذين تم التعامل معهم بقسوة (أي الذين قاموا بالتمرد على السفينة)؛ حيث من المرجح أن يكونوا ممن قَدِموا إلى أستراليا للحصول على وظائف أو عمل تابع للشركة التي بنت المركب الغارق”.

كما تجدر الإشارة إلى أن حادثة سفينة “باتافيا” الشهيرة تعتبر واحدة من أشهر حوادث تحطم السفن في التاريخ، لأن تلك السفينة بُنِيت بطلبٍ من شركة “شرق الهند” الهولندية عام 1628، وبعدها بعام أبحرت باتجاه الشواطئ الأسترالية وعلى متنها نحو 350 شخصًا.

وخلال رحلتها، شهدت تمردًا من قِبَل الركاب بسبب نقص مياه الشرب، قُتِل في إثره العديد منهم.

وفي الرابع من يوليو 1629، تعرضت لحادثة غرقت في إثرها وقضى معظم ركابها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :