العلياني يهاجم مسؤولي التوظيف في المملكة بسبب بائعي الشاي

المواطن - الرياض

هاجم الإعلامي علي العلياني، مسؤولي التوظيف بالمملكة، مساء اليوم الثلاثاء.

وقارن العلياني في برنامج “معالي المواطن” على شاشة إم بي سي، بين تصريحاتهم وما يجري على أرض الواقع، واصفًا الوضع بقوله: “المسؤولون عن التوظيف يحكون عن حاضنات الأعمال وقص أشرطة في المناسبات ويجيبون مشاهير والنهاية محزنة”.

ولفت الإعلامي إلى أنه يوجد شريحة يتم إهمالها وهي شريحة بائعي وبائعات الشاي، مشددًا على أن هؤلاء يستحقون الدعم؛ لأنهم يطلبون الرزق بعفة نفس. وأردف علي العلياني أنه تتم الدعوة لمسؤولي أمانة الرياض، للحديث عن هذه المشكلات ولكن لا استجابة.







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