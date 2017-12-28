الفتح يحشد أسلحته لمواجهة الرائد في دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعة
أعلن نادي الفتح عن تشكيلته القوية لمواجهة فريق الرائد في إطار لقاءات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم .
واختار السيد فتحي الجبال مدرب الفريق تشكيلة الفتح والتي جاءت مكونة من :
في حراسة المرمى : علي المزيدي .
في خط الدفاع : أحمد شراحيلي ، ماجد هزازي ، عبدالله اليوسف ، محمد أمان .
في خط الوسط : ساندرو مانويل ، محمد الفهيد ، أحمد الناظري .
في خط الهجوم : عبد القادر الوسلاتي ، جواو بيدرو ، علي الزقعان .
بينما تواجد في قائمة البدلاء كل من ” محمد علي اليعقوبي ، عبدالله العويشير ، سايث سكالا ، محمد المجحد ، رياض شراحيلي ، حمد الجهيم ، عبد العزيز مجرشي”.
ويسعى الفتح للفوز على فريق الرائد ، بعد خسارته في الجولة الـ15 أمام النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف .