الفتح يحشد أسلحته لمواجهة الرائد في دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي الفتح عن تشكيلته القوية لمواجهة فريق الرائد في إطار لقاءات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم .

واختار السيد فتحي الجبال مدرب الفريق تشكيلة الفتح والتي جاءت مكونة من :

في حراسة المرمى : علي المزيدي .

في خط الدفاع : أحمد شراحيلي ، ماجد هزازي ، عبدالله اليوسف ، محمد أمان .

في خط الوسط : ساندرو مانويل ، محمد الفهيد ، أحمد الناظري .

في خط الهجوم : عبد القادر الوسلاتي ، جواو بيدرو ، علي الزقعان .

بينما تواجد في قائمة البدلاء كل من ” محمد علي اليعقوبي ، عبدالله العويشير ، سايث سكالا ، محمد المجحد ، رياض شراحيلي ، حمد الجهيم ، عبد العزيز مجرشي”.

ويسعى الفتح للفوز على فريق الرائد ، بعد خسارته في الجولة الـ15 أمام النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف .







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