القرصنة باتت أقرب إليك مما تتخيل!!

المواطن ـ وكالات

يهدد فيروس جديد ملايين الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد حول العالم، كشف عنه خبراء في شركة “Avast” المتخصصة بأمن المعلومات.

وبيّن الخبراء، أنَّ البرمجة الخبيثة، المسماة “Catelites” تدخل إلى الهاتف عن طريق بعض التطبيقات التي يحملها المستخدمون من متجر جوجل الإلكتروني، وتطلب تثبيتها في الجهاز تمامًا كما يحدث مع البرامج الأخرى.

وأشار الخبراء إلى أنَّه “بعد ذلك يبدأ الفيروس عمله باختراق التطبيقات الموجودة في الجهاز، خاصة تلك المتعلقة بالأنظمة المصرفية التي تربط الهاتف مع البطاقات البنكية، ليسرق ويسرب بيانات المستخدمين إلى المخترقين وقراصنة الإنترنت”، مقدّرين أعداد الحسابات التي تم اختراقها بهذه الطريقة بحوالي 9 آلاف على الأقل.







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