القوات الخاصة لأمن الطرق تكثف استعداداتها لإجازة منتصف العام الدراسي 

وضعت القوات الخاصة لأمن الطرق خطة خاصة لموسم إجازة منتصف العام الدراسي استعدادًا للكثافة المتوقع أن تشهدها الطرق التي تربط بين مناطق ومحافظات المملكة أو الطرق الدولية التي تربط المملكة بدول الجوار، وتركزت الخطة على تكثيف التواجد الأمني على كافة الطرق والمحاور المغطاة بدوريات أمن الطرق وذلك عن طريق زيادة أعداد الدوريات العاملة بهدف تحقيق الأمن الشامل وتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لسالكي الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية لمنع ارتكاب المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة سواء عن طريق الضبط الميداني من خلال الدوريات العاملة بالميدان أو الضبط التقني المنتشر على كافة الطرق.



ودعت القوات الخاصة لأمن الطرق المسافرين للتأكد من سلامة المركبة قبل الانطلاق واتباع الأنظمة المرورية وخصوصاً ما يتعلق بالتقيد بالسرعة المحددة وربط الحزام وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة وذلك حفاظاً على سلامتهم مع تمنياتنا للجميع بقضاء إجازة سعيدة وآمنة والعودة إلى ديارهم سالمين غانمين . ‎