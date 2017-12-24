القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بذكرى استقلال بلاده

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لمعالي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا الأستاذ فايز مصطفى السراج؛ بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لمعاليه، ولحكومة وشعب ليبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لمعالي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا الأستاذ فايز مصطفى السراج بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لمعاليه، ولحكومة وشعب ليبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.







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