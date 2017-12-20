المساعدات والصدقات لا تؤثر على مخصصات حساب المواطن وهذا ما يتم عند الزواج أو الوفاة

المواطن - الرياض

ساعات تفصلنا عن صرف الدفعة الأولى من مخصصات حساب المواطن والمقرر أن يتم غدًا الخميس إلا أن التساؤلات ما زالت تتردد حول قيمة المخصصات وضوابط صرف الدعم.

ووفقاً لما تضمنه تعميم اطلعت عليه “ المواطن ” فإنه لا يحتسب ضمن الدخل الشهري والثروة المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج، وكذلك الصدقات والمساعدات التي تصرف في حالة الكوارث والوفاة للمستفيد الأساسي خلال فترة الدعم فعلى أحد أفراد أسرته أن يتقدم بطلب مستقل من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه، وإنهاء إجراءات التسجيل.

وأضاف التعميم أنه في حال زواج أحد الأبناء سواء من الذكور أو الإناث فلا يحتسب ضمن الأسرة لأغراض تحديد مقدار الدعم، ويجوز لمن تتوفر فيه المتطلبات أن يتقدم بطلب مستقل من خلال حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل. ‎







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