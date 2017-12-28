الملالي ينهبون الأموال والشعب يموت جوعاً.. انتحار 20 إيرانياً في كرمنشاه بسبب الجوع والبرد

المواطن - متابعة

أوضاع اجتماعية متردية تنهش في جسد المجتمع الإيراني كالسرطان؛ دفعت الشباب الإيراني للهجرة أو الانتحار، أو العزوف عن الدنيا والوقوع في براثن الإدمان.

يأتي ذلك في الوقت الذي يُنفق فيه الملالي مليارات الدولارات من أموال الشعب الإيراني على الميليشيات المسلحة في الخارج، كما في العراق وسوريا واليمن، بينما المواطن الإيراني يموت جوعاً في الداخل، أو من الاكتئاب بحثاً عن عمل أو لقمة عيش.

وفي هذا السياق قالت مصادر مُطّلعة: إن 20 إيرانياً أقدموا على الانتحار في محافظة كرمنشاه غرب إيران بسبب برودة الطقس، وغياب أماكن لإيواء المتضررين من الزلازل التي ضربت المنطقة أكثر من مرة، كان آخرها في 12 نوفمبر الماضي، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الخميس.

وخلف الزلزال الذي فاقت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، مئات القتلى وآلاف الجرحى وانهيار عدد كبير من المنازل.

ونقلت وكالة إيكانا الإيرانية عن نائب كرمنشاه في البرلمان شهاب نادري أن ما لا يقل عن 20 شخصاً قتلوا أنفسهم انتحاراً؛ هرباً من تردي الوضع في المحافظة، وبرودة الطقس.

وأضاف النائب شهاب نادري، إلى أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم بسبب الصقيع، منتقداً فشل الدولة في معالجة الأوضاع في المناطق التي ضربها الزلزال.

وحذر شهاب نادري من ارتفاع عدد المنتحرين في كرمنشاه خاصة بعد انتحار 20 شخصاً بعد أن تقطعت بهم السبل وأعيتهم الحيلة بحثاً عن مسكن أو طعام.

يأتي ذلك فيما يعيش الآلاف من الأسر في مخيمات تعاني من نقص في المرافق الخدمية والخدمات الصحية.

الجدير بالذكر أن السلطات الإيرانية أعلنت أن الزلزال خلف رسمياً 569 قتيلاً، و9388 مصاباً أغلبهم في كرمانشاه.







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