المنبر اليمني يدشن حملة #معا_ضد_الميليشيات_الحوثية_الإيرانية

المواطن - الرياض

يُدشِّن المنبر اليمني للدراسات والإعلام، اليوم الأربعاء، الحملة الإعلامية تحت شعار “معاً ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية، برعاية وزير الإعلام معمر الأرياني.

ويستهل المنبر اليمني الحملة بندوة تليفزيونية موحدة، تبثها القنوات اليمنية العربية في وقت واحد.

تستضيف الندوة عدداً من المشايخ والعلماء، منهم القاضي د. أحمد عطية وزير الأوقاف، الشيخ أحمد المعلم نائب رئيس هيئة علماء اليمن، همدان العلي مدير المرصد اليمني للإعلام، الشيخ عبدالله بن هذال عضو مؤتمر الحوار الوطني.

ويدير الندوة عددٌ من الإعلاميين وهم: ماجد دهيم، محمد الظبياني، أبو بكر الدوسي، فيصل الحذيفي، مصطفى القطيبي.







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