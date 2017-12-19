الميزانية السعودية تعتمد الفرق مابين الإيرادات المباشرة والمصروفات للأمانات والبلديات والمؤسسات العامة

المواطن - الرياض

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان في جلسة المنعقدة لإعلان الميزانية اعتماد الميزانية العامة للدولة 2018 الفرق ما بين الإيرادات المباشرة للدولة والمصروفات للأمانات والبلديات ومقداره 46.694 مليار ريال.

وقدرت إيرادات الأمانات والبلديات بمبلغ 7 مليارات ريال. فيما قدرت مصروفات الأمانات والبلديات بمبلغ 53.6 مليار ريال.

واعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق مابين الإيرادات المباشرة والمصروفات للمؤسسات العامة ومقداره 99.901 مليار ريال. حيث قدرت إيرادات المؤسسات العامة بمبلغ 12.3 مليار ريال. فيما قدرت مصروفات المؤسسات العامة بمبلغ 112 مليار ريال.







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