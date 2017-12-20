اليوم أسطورة برشلونة السابق يحتفل بالذكرى الـ13 لجائزة الأفضل بالعالم

المواطن - محمد سمعة

تحل اليوم الذكرى الـ13 على فوز الأسطورة البرازيلية رونالدينيو بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم .

ويعد رونالدينيو أحد أبرز لاعبي كرة القدم خلال آخر 20 عامًا، حيث تألق مع المنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا في عام 1997 والتي أقيمت في مصر وقتها.

كما فاز بلقب كأس العالم مع المنتخب البرازيلي في عام 2002 بكوريا واليابان .

وتُوج رونالدينيو بلقب أفضل لاعب في العالم من الفيفا في الـ20 من ديسمبر من عام 2004 .

وسبق للنجم رونالدينيو أن لعب مع برشلونة الإسباني ، ميلان الإيطالي ، باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنغو البرازيلي .

وفاز رونالدينيو من قبل بلقب أفضل لاعب في العالم من الفيفا عامي 2004 و 2005.







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