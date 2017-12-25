انخفاض العجز التجاري الجزائري 31% خلال الأشهر الماضية

المواطن - واس

تراجع العجز التجاري الجزائري إلى 10.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الماضية من العام الحالي 2017م مقابل عجز بـ15.58 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2016م، أي بانخفاض 4.9 مليار دولار ما يمثل تراجعًا بـ31.3%، لتصل نسبة التغطية إلى 74% مقابل 64% خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

وتراجعت الواردات الجزائرية بشكل طفيف لتستقر عند 41.895 مليار دولار مقابل 42.801 مليار دولار قبل سنة.







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