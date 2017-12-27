بالأرقام .. مَن هو الهدّاف التاريخي للأخضر في بطولات الخليج؟

المواطن - محمد سمعه

يُعد النجم الكبير ماجد عبدالله، نجم نادي النصر السابق وأسطورة كرة القدم السعودية، واحداً ممن تركوا بصمة قوية مع الأخضر في بطولات الخليج لكرة القدم.

ونجح ماجد عبدالله في تسجيل 17 هدفاً في بطولات الخليج منذ انطلاقها في عام 1970 ليكون هو الهدّاف التاريخي للأخضر في البطولة الخليجية.

ولم يستطع أحد من نجوم المنتخب السعودي السابقين التفوق على رقم ماجد عبدالله في بطولات الخليج، حيث سجل لاعب الهلال ياسر القحطاني 10 أهداف فقط في تاريخه بالبطولة.

بينما نجح سعيد غُراب في إحراز 8 أهداف، وسجل فهد المهلل 5 أهداف، بينما أحرز النجم سامي الجابر 4 أهداف بالتساوي مع محمد نور، فؤاد أنور وخالد المولد.

سجل ماجد عبدالله أهدافه ال17 في بطولات الخليج في مرمى كل من ” عمان، البحرين، الإمارات، قطر “.







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