بالأرقام .. هذه المباراة شهدت حضور جماهيري كبير بالجولة الـ16

المواطن - محمد سمعه
كشف الحساب الرسمي لشبكة قنوات MBC PRO SPORTS الرياضية على موقع تويتر عن عدد الحضور الجماهيري في الجولة ال16 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم .
وانتهت مباريات الجولة ال16 يوم الجمعة الماضي بفوز فريق النصر على النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف .
وجاءت أعداد الحضور كالتالي ، حيث حضر في مباراة الهلال وأحد 16430 متفرج ، وفي مباراة التعاون والفيحاء تواجد 4740 .
بينما في في مباراة الاتحاد والفيصلي تواجد 4382 متابع ، وفي مباراة النصر والأهلي تواجد 2586 مشاهد ، بينما في لقاء الرائد والفتح تواجد 2583 .
وفي مباراة الباطن والشباب تواجد 1523 مشاهد .