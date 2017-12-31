بالأرقام .. هذه المباراة شهدت حضور جماهيري كبير بالجولة الـ16

المواطن - محمد سمعه

كشف الحساب الرسمي لشبكة قنوات MBC PRO SPORTS الرياضية على موقع تويتر عن عدد الحضور الجماهيري في الجولة ال16 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم .

وانتهت مباريات الجولة ال16 يوم الجمعة الماضي بفوز فريق النصر على النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف .

وجاءت أعداد الحضور كالتالي ، حيث حضر في مباراة الهلال وأحد 16430 متفرج ، وفي مباراة التعاون والفيحاء تواجد 4740 .

بينما في في مباراة الاتحاد والفيصلي تواجد 4382 متابع ، وفي مباراة النصر والأهلي تواجد 2586 مشاهد ، بينما في لقاء الرائد والفتح تواجد 2583 .

وفي مباراة الباطن والشباب تواجد 1523 مشاهد .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :