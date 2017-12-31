المواطن - وليد الفهمي - جدة

وثقت “المواطن” بالصور ازدحام المحال التجارية بالمتسوقين قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

واكتظت المحال بالمتسوقين للظفر بالمنتجات قبل تغيير أسعارها وذلك لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على كافة المنتجات.

ومن المتوقع أن تبقى الأسعار كما هي دون تغيير أو إضافة ضريبة القيمة المضافة على أكثر المحال التجارية الصغرى التي لم تسجل في ضريبة القيمة المضافة.

وتبدأ المملكة تطبيق ضريبة القيمة المضافة يوم غد، 14 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م، وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بلغ حوالي 90 ألف منشأة، معظمها مستعدة لتطبيق الضريبة وجاهزة من حيث تدريب الموظفين، والامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية، ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.







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