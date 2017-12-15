بالصور.. المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لـ”خليجي 23″

المواطن - مروة نبيل

خاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، أول تدريباته في معسكره التحضيري؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج “خليجي 23″، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وقام المدير الفني كرونوسلاف يورسيتش، بعقد اجتماع باللاعبين قبل انطلاق التدريب، أكَّد من خلاله على أهمية المرحلة الحالية وضرورة التركيز العالي من الجميع، كاشفًا في كلمته عن البرنامج الفني الذي يسعى إلى تطبيقه خلال الفترة التي تسبق المشاركة الخليجية.

وبدأت الحصة التدريبية بالتدريبات اللياقية المتنوعة، ثم قام يورسيتش بتطبيق مجموعة من التدريبات التكتيكية التي تنوعت ما بين الفردية والجماعية، وذلك حسبما أعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”.

وانتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء أمس الخميس، في مقر تجمع اللاعبين في الرياض؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج “خليجي 23″، التي تستضيف فعالياتها الكويت بداية من 22 ديسمبر الجاري.

وخضع لاعبو المنتخب السعودي عند وصولهم لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي؛ وذلك للوقوف على حالتهم الصحية والبدنية.







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