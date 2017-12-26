بالصور.. “المواطن” ترصد عودة موسم “الخضير” في جازان

المواطن - علي شيبان - صامطة

تشتهر منطقة جازان بزراعة “حب الذرة الرفيعة” والتي يُطلق عليها “الخَضير” ذات اللون القريب إلى الاخضرار أكثر منه إلى اللون الأحمر، وفي منظر بهيج يسر الناظرين ينتظر كبار السن موسم “الخَضير” ويطلقون العنان لحصاده، ولا يكاد تجد وادياً من أودية المنطقة إلا ويكسوه اللون الأخضر في هذا الوقت من العام.

“المواطن” رصدت الحركة التجارية التي تشهدها المنطقة حالياً والتقت بعدد من المزارعين والبائعين.

في البداية تحدث لـ”المواطن” العم إبراهيم قائلاً: يحرص المزارعون في هذه الفترة على حمايتها من الطيور، ويتم بعد ذلك حصادها؛ ليتم بيعها أو طحنها وأكلها بعدة طرق.

فيما يضيف” المسرحي” قائلاً: إن “الخضير” يتميز بنكهة مميزة وطعم فريد لا يمكن أن يوصف؛ مما يجعل الأهالي يتسابقون على تقديمه بعدة طرق منها الرغيف ومنها مزجها بالحليب أو مع الموز أو السمن والعسل وهي وجبة غنية بالمكونات الغذائية عالية القيمة.

فيما أشار الأستاذ خالد قائلاً: “إن الأهالي يحتفلون سنوياً بهذه الذرة عن طريق “مهرجان الخضير” الذي يقام في أغلب المحافظات في المنطقة وأيضاً يقوم بعض المزارعين ببيعها على جنبات الطريق”.

فيما ذكر أحد العمالة الوافدة أن هذه التجارة مربحة وسهلة جداً، حيث نقوم بشرائها من إحدى المزارعين وبيعها في أماكن أخرى.

عدسة “المواطن” رصدت أحد الأسواق في محافظة صامطة والتقطت بعض الصور لكبار السن وهم في هذا السوق، وأيضاً طريقة تصفية هذه الذرة وبيعها في أكياس بأسعار عالية نسبياً عن العام الماضي.







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