بالصور.. تعرَّف على نتائج بطولة الشطرنج الخاطف بكأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انطلقت، أمس الجمعة، منافسات بطولة الشطرنج الخاطف في كأس الملك سلمان للشطرنج، وذلك بعدما انتهت فعاليات بطولة السريع، يوم أمس الأول الخميس.

وشهدت منافسات اليوم الأول من بطولة الشطرنج الخاطف في كأس الملك سلمان، تصدر اللاعب كارياكين سارجي بـ9 نقاط، ثم فاشي لاغراف بـ8.5 نقطة، ثم الثلاثي سفدل بيتر ووانج هاو ودبينغ ليرن بـ8 نقاط لكل منهما.

وعلى صعيد منافسات اللاعبات في بطولة الشطرنج الخاطف في كأس الملك سلمان، جاءت كراملين غبيا بـ9.5 نقطة، ثم الثنائي دراغينيتزي نانا وفالنتينا غونينا بـ8.5 نقطة لكل منهما، وبعد ذلك لانو كاتيرينا وبكسا نتليا بـ8 نقاط لكل منهما.







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