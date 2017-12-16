بالصور.. حرس الحدود ينقذ شخصين فُقد قاربهما ببحر جدة

المواطن - أحمد العُمري - جدة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في الساعات الأولى، من صباح يوم أمس الجمعة، شخصين فقدا قاربهما في عرض البحر بسبب سرعة الرياح بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد، فارس المالكي، أنّ قطاع حرس الحدود بجدة والدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ باشرت صباح يوم أمس الجمعة مهام البحث عن قارب على متنه شخصان، بعد أنْ لوحظ تأخره عن العودة في وقته المحدد.

وأضاف المالكي أنه من خلال عمليات البحث المكثفة، تم بحمد الله، العثور عليهما وإنقاذهما؛ رغم صعوبة الأجواء وسرعة الرياح وارتفاع الموج، بعد تعطل قاربهما في عرض البحر، وتم نقلهما إلى مركز صروم والاطمئنان على حالتيهما الصحية بالتنسيق مع الهلال الأحمر”.

ونوه المالكي بأنه تم تمرير البلاغ لمركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة؛ للتنسيق وتنظيم الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

ودعا الرائد المالكي إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بأنظمة وتعليمات حرس الحدود ولائحة الأمن والسلامة لمزاولة الصيد والغوص، مؤكدًا على ضرورة التواصل مع عمليات حرس الحدود عبر الرقم (994) للإبلاغ عن أي حالة طارئة.







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