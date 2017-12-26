بالصور.. رواد كشافة المجمعة في ضيافة السفير قطان

المواطن - مبارك الدوسري - القاهرة

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، أحمد عبدالعزيز قطان، بمكتبه بمقر السفارة بالقاهرة أمس الاثنين، وفد مكتب رواد كشافة محافظة المجمعة، الذي يزور القاهرة حاليًّا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول دور الكشافة السعودية وما تقدمه من خدمات تطوعية ومبادرات مجتمعية، ومن أهمها خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار، بالإضافة إلى الحضور الفاعل والمؤثر للكشافة السعودية في مختلف المناسبات محليًّا وعربيًّا وإقليميًّا وعالميًّا.







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