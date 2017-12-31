بالصور والفيديو.. ماذا قدم عماد متعب في دوري المحترفين السعودي؟

المواطن – مروة نبيل

ترددت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن قُرب انتقال نجم الأهلي المصري عماد متعب، إلى صفوف فريق التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ولكن لم يتم تأكيد الخبر بشكل رسمي حتى الآن.

وفي حالة إتمام إجراءات انتقال “القناص” عماد متعب إلى صفوف التعاون، لن تكون الأجواء جديدة عليه؛ حيث سبق وخاص قائد النادي الأهلي المصري تجربة احترافية في صفوف اتحاد جدة عام 2008.

وانضم عماد متعب صاحب الـ34 عامًا إلى الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وكانت هذه التجربة ناجحة بدرجة كبيرة، حيث نجح النجم المصري في تسجيل 13 هدفًا خلال 24 مباراة بجميع البطولات التي لعب فيها مع العميد.

وسجل عماد متعب 10 أهداف في منافسات دوري المحترفين السعودي، قادته لاحتلال المركز الثالث بقائمة هدافي المسابقة المحلية، ونجح نجم الأهلي في التتويج مع العميد بلقب الدوري، بعدما حصد الفريق 55 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الوصيف الهلال.

ولم تنتهِ تجربة عماد متعب مع الاتحاد بالشكل الأمثل، حيث تعرض “القناص” لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة العميد والجزيرة الإماراتي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، لتنتهي مسيرته بدوري المحترفين السعودي ويعود إلى النادي الأهلي المصري.



ويُعاني عماد متعب من تجاهل المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري، حيث لم يُشارك مع القلعة الحمراء سوى في مباراتين فقط هذا الموسم، الأولى بالدوري المصري، والثانية بالكأس، الأمر الذي دفعه للتفكير في الرحيل، من أجل المشاركة باستمرار، أملًا في الانضمام إلى المنتخب المصري بكأس العالم 2018.



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