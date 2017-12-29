بالصور.. وكيل إمارة جازان يؤدي الصلاة على الشهيد الفيفي وينقل تعازي القيادة

المواطن - علي شيبان - فيفا

أدَّى وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق، علي بن حسين عقيل، وعدد من منسوبي القوات المسلحة وجموع المصلين، بعد صلاة عصر أمس الخميس، بجامع الشيخ ابن باز بمحافظة فيفا، صلاة الجنازة على الشهيد العريف عبدالله بن جبران بن سلمان الفيفي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة المساعد للحقوق تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لأسرة شهيد الواجب، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبَّر ذوو الشهيد الفيفي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وحضر الصلاة محافظ فيفا محمد بن عبدالله الغزي وعدد من المشايخ ومديري الجهات الحكومية وجمع كبير من الأهالي.







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