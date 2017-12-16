بالفيديو .. سر غضب لاعبي الباطن من نجم الاتحاد في المباراة

المواطن - محمد سمعة

تسبب اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا، نجم نادي الاتحاد، في غضب وانفعال لاعبي الباطن خلال لقاء الفريقين في الجولة الـ14 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان فيلانويفا تألق وصنع هدفي العميد في مباراة الباطن لكلٍّ من أحمد العكايشي وعبدالعزيز العرياني.

ونشر الحساب الرسمي لدوري بلس على “تويتر” فيديو للاعبي الباطن وهم يقومون بدفع فيلانويفا للخروج من أرض الملعب، أثناء إجراء عملية تبديل للعميد في الدقيقة الـ90 من عمر المباراة.

ويذكر أن الاتحاد يتواجد في المركز الخامس بدوري المحترفين برصيد 22 نقطة.

لقطة خروج اللاعب كارلوس فيلانويفا مع انفعال لاعبو الباطن#الباطن_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/AmNj3Lul7o — دوري بلس (@dawriplusksa) December 16, 2017







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