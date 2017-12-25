بالفيديو.. عمان تلحق الهزيمة الثانية بالكويت في كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الكويت وعمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 23″، بهزيمة الأزرق بهدف نظيف.

وسجل المنتخب العماني هدفه في مرمى نظيره الكويتي من ركلة جزاء عن طريق لاعبه أحمد مبارك كانو في الدقيقة 58 من أحداث المباراة، ليُعوض خسارته أمام الإمارات بهدف نظيف في الجولة الأولى.

وتذيل المنتخب الكويتي ترتيب المجموعة الأولى بعدما فشل في الحصول على أي نقاط، ليودع منافسات بطولة كأس الخليج العربي، وتتصدر السعودية برصيد 4 نقاط، يليها الإمارات بنفس عدد النقاط، ثم عمان بـ3 نقاط.







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