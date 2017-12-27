بالفيديو.. موقف محرج لشاب حاول استعراض مهاراته القتالية

المواطن - متابعة

وضع شاب نفسه في موقع محرج أمام زميله أثناء تواجدهما في المرحاض عندما حاول استعراض مهاراته القتالية في رياضة الكونج فو.

ونشرت إحدى الصفحات عبر موقع “فيسبوك” مقطع فيديو للشاب وهو يقوم بحركات غريبة بيديه وقدميه قبل أن يرفع ساقه لكسر لوح خشبي يحمله صديقه.

وبالرغم من أنه نجح في كسر اللوح، دخل الجميع في نوبة ضحك هستيرية عندما انتهى به المطاف مرمياً على الأرض بعدما انزلقت قدمه.

Even a Kung Fu master would fall for slippery… Even a Kung Fu master would fall for slippery… Posted by PearVideo on Monday, December 25, 2017







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