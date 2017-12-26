بالفيديو .. 3 أهداف في الجولة الـ15 بدوري المحترفين تتنافس على لقب الأفضل

أعلنت شبكة قنوات MBC PRO SPORTS عبر حسابها الرسمي على تويتر عن اختيار أفضل 3 أهداف في الجولة ال15 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم موسم 2017-2018.
وتم اختيار 3 أهداف للفوز بلقب هدف الجولة من STC وهي: ” هدف اللاعب دانييل أمورا لاعب الرائد في الفيصلي، هدف اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريلا في مرمى الاتحاد، هدف اللاعب محمد مرزوق الكويكبي لاعب الاتفاق الثالث في شباك نادي النصر “.
ويُذكر أن اللاعب أسبريلا قام باحتفال غريب بعد تسجيل هدفه في شباك العميد حيث قام بالسير مثل حشرة العنكبوت؛ ليكون أغرب احتفال بالأهداف في الجولة ال15 من مسابقة دوري المحترفين.
٨١’ دانييل أمورا يسجّل هدف التعادل للرائد في شباك الفيصلي ١-١#الفيصلي_الرائد#دوري_بلس pic.twitter.com/gvhvrA5417
— دوري بلس (@dawriplusksa) December 21, 2017
٧١’ محمد الكويكبي يسجّل هدف الاتفاق الثالث في شباك النصر ٣-١#الاتفاق_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/KnHTGSGVFh
— دوري بلس (@dawriplusksa) December 22, 2017
٧٤’ دانيلو اسبريا يسجّل الهدف الأول للفيحاء في شباك الاتحاد ١-٠#الاتحاد_الفيحاء#دوري_بلس pic.twitter.com/EwwNspLoxV
— دوري بلس (@dawriplusksa) December 24, 2017