بالفيديو .. 3 أهداف في الجولة الـ15 بدوري المحترفين تتنافس على لقب الأفضل

المواطن - محمد سمعه

أعلنت شبكة قنوات MBC PRO SPORTS عبر حسابها الرسمي على تويتر عن اختيار أفضل 3 أهداف في الجولة ال15 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم موسم 2017-2018.

وتم اختيار 3 أهداف للفوز بلقب هدف الجولة من STC وهي: ” هدف اللاعب دانييل أمورا لاعب الرائد في الفيصلي، هدف اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريلا في مرمى الاتحاد، هدف اللاعب محمد مرزوق الكويكبي لاعب الاتفاق الثالث في شباك نادي النصر “.

ويُذكر أن اللاعب أسبريلا قام باحتفال غريب بعد تسجيل هدفه في شباك العميد حيث قام بالسير مثل حشرة العنكبوت؛ ليكون أغرب احتفال بالأهداف في الجولة ال15 من مسابقة دوري المحترفين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :