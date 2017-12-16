بحضور تجاوز 30 ألف زائر.. ألوان السعودية يختتم فعالياته بـ150 ورشة عمل

المواطن - الرياض

اختتمت، اليوم السبت، فعاليات الدورة السادسة لملتقى ألوان السعودية 2017، الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة، على مدى خمسة أيام في معرض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة 24- 28 ربيع الأول 1439هـ الموافق 12- 16 ديسمبر 2017.

وشهد الملتقى إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا؛ إذ تجاوز عدد الزوار أكثر من 30 ألف زائر خلال خمسة أيام، كما شهد الملتقى حضورًا كثيفًا على مستوى الإعلاميين والفنانين والكتاب والمشاهير وخبراء التصوير الفوتوغرافي والمرئي والمخرجين والمهتمين بصناعة التصوير والأفلام في المملكة.

وصرح عبدالله بن عبدالملك المرشد، نائب الرئيس للتسويق والبرامج بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بأن ملتقى ألوان في نسخته السادسة قد حقق نجاحًا كبيرًا في ظل الحضور الكبير والتفاعل غير المسبوق الذي اتسمت به الفعاليات والجلسات العلمية وورش العمل على مدار أيامه المختلفة.

وأشار المرشد إلى تميز أجنحة الجهات المشاركة، منها مجالس التنمية السياحية بالمناطق والجهات الحكومية وجماعات التصوير من محترفين وهواة، لافتًا إلى أن الملتقى سعى إلى إبراز المقومات السياحية والتراثية والطبيعية للمملكة، والتأكيد على أن صناعة السياحة في المملكة باتت تحتل موقعًا متميزًا وتشكل ثاني أكبر العوائد الاقتصادية في الدخل الوطني بعد النفط.

وبيّن المرشد أن الملتقى نجح في لفت الأنظار إلى قدرات الناس في مجال التصوير وإنتاج الأفلام الفوتوغرافية، وأن العدسة تعد نافذة يرى الجميع من خلالها المقومات الجمالية والتراثية والمناظر الطبيعية الخلابة التي تنتشر في أرجاء المملكة، بما يخدم أهداف الهيئة ويدعم المنتج السياحي في المملكة التي أصبحت مقصدًا سياحيًّا آخذًا في النمو السريع.

وأعلن نائب الرئيس للتسويق والبرامج أن دورات الملتقى الخمس الماضية شهدت 150 ورشة عمل وحضور 170 ألف زائر ومشاركة 300 فيلم وعرض 15 ألف صورة، موضحًا أن دورات “نيويورك فيلم” و”تاشينال جيوجرافيك” العالميتين المدعومة من الهيئة حظيت باهتمام كبير من المختصين وهواة التصوير.

وأفاد أن ملتقى ألوان السعودية 2017 في دورته السادسة أتاح الفرصة لتعلم فنون التصوير وتقنياته، وأسهم في رفع مستوى الهواة والمحترفين وتزويدهم بالمعرفة العلمية، إيمانًا من الملتقى بأهمية تشجيع المواهب الواعدة في مجال التصوير ودعم مسيرتها نحو مزيد من التميز والإبداع، إلى جانب التوعية بثقافة الصورة الأصيلة، والتوعية بدورها البناء في صناعة الحضارة.

وأكد أن الملتقى ستكون له إسهاماته في مجالات تنمية التراث الوطني، وإثراء الحياة الثقافية والتراثية والسياحية، وذلك وفق معايير علمية وموضوعية، فضلًا عن إبراز أهمية التراث الوطني والحضاري والتاريخي ودوره في مسيرة النهضة المباركة والتنمية المستدامة التي تشهدها المملكة حاليًّا.

وأشار المرشد إلى أن الملتقى يؤسس لثقافة جديدة في الفنون والآداب والسياحة من خلال تقدم رؤى تصويرية “فوتوغرافية وفيلمية” عن المملكة حاضرها ومستقبلها، وكيفية ترسيخ صور ذهنية إيجابية عن المجتمع السعودي ودور المملكة البنّاء في نشر ثقافات السلام والتواصل والتعايش داخليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، منوهًا بأَن سقف الطموحات أن يكون الملتقى المقبل أفضل من كافة الجوانب تنظيمًا وإدارة ومشاركةً وحضورًا.

وشهدت الدورة السادسة إقامة أكثر من 15 جلسة حوارية وورشة عمل، بحضور نخبة من أبرز الخبراء والمختصين في مجال صناعة الصور الفوتوغرافية والأفلام والإخراج الفني على المستوى المحلي والدولي، إذ تضمنت الجلسات مشاركة متميزة لأكاديمية نيويورك للأفلام، وهي إحدى أهم المراكز المتخصصة في فنون التصوير والأفلام على مستوى العالم، حيث قدمت الأكاديمية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عددًا من الدورات التدريبية المكثّفة في مجال التصوير الفوتوغرافي وإنتاج الأفلام خلال فعاليات الملتقى.

ويهدف ملتقى ألوان السعودية إلى التعريف بمقومات المملكة السياحية والترويج لها من خلال الصورة السياحية، وإبراز التنوع المميز فيها، وتشجيع وتحفيز المصورين والمبدعين لإبراز ما تتمتع به المملكة من مواقع سياحية، وتراث، وآثار، وبيئة طبيعية متنوعة، وتقدم حضاري وإنساني فريد. إضافة إلى تعزيز معرفة المواطن بوطنه وتنمية اهتمامه، وتعريف المقيم على أرض المملكة بالسياحة المحلية، وتسويق الوجهات والمنتجات السياحية التي تزخر بها مناطق المملكة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد افتتح أعمال الدورة السادسة لملتقى ألوان السعودية 2017، الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس منظمة السياحة العالمية طالب الرفاعي وعدد من الوزراء والسفراء والمسؤولين.







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