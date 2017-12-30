بدأ العد التنازلي.. 24 ساعة تفصلنا عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

24 ساعة تفصلنا عن تطبيق التسعيرات الجديدة للمنتجات البترولية مثل البنزين والديزل والغاز، ليبدأ العد التنازلي لكافة الجهات ذات العلاقة لدق ناقوس تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في وقت سابق، أنه تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم بشأن تصحيح أسعار الكهرباء، والبنزين والديزل (للصناعة والمرافق)، ووقود الطائرات، وذلك خلال العام المالي (1439/ 1440هـ)، فإن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستقوم بالإشراف ودراسة هذه الأسعار، ودراسة كافة الترتيبات المطلوبة لتطبيق القرار المشار إليه بما يحقق الأهداف المنشودة.

وتم الإعلان عن تفصيل التعديلات لبعض الشرائح الاستهلاكية للكهرباء من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في بيان نشر اليوم.

أما التعديلات لأسعار بعض المحروقات (البنزين ووقود الطائرات والديزل لبعض القطاعات)، فسيتم تحديد سريان هذه التعديلات خلال الربع الأول من العام المالي القادم، وستعلن شركة أرامكو السعودية لعملائها في حينه عن تفاصيل وآليات هذه التعديلات.