بـ22 ألف غرفة فندقية.. الرياض مرشحة لتصبح أكبر منطقة لإقامة المؤتمرات

المواطن - الرياض

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، أن الرياض مرشحة لتصبح أكبر منطقة في المملكة في إقامة المؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية، مبينًا أن منطقة الرياض تضم أكثر من 22 ألف غرفة فندقية.

ووجه بتعزيز استخدام وسائل الإعلام والتقنيات الحديثة وقنوات التواصل الاجتماعي في تسويق المنطقة سياحيًّا، مشددًا على أهمية مشاركة محافظات المنطقة في البرامج والفعاليات السياحية وضرورة تشغيل المواقع السياحية بشكل دائم خلال العام واستثمارها بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للأفراد والأسر المنتجة والحرفيين.

ونوه سموه بما تحويه مدن ومحافظات منطقة الرياض من المواقع السياحية والأثرية والتراثية الهامة، وجهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة في تسويقها، من خلال إقامة الندوات والفعاليات التي تجمع المستثمرين بصناع السياحة والفنادق ومنشآت الإيواء السياحي وشركات الحجز ومنظمي الرحلات.

وأشاد سمو نائب أمير منطقة الرياض، بدور سياحة الرياض في التعريف بالمسارات السياحية بالمنطقة وتطويرها مع الشركاء من القطاعات الحكومية وما تقوم به من برامج ومشاريع حالية ومستقبلية والمسارات السياحية للمنطقة لدعم وتعزيز المواطنة والانتماء لهذا الوطن المعطاء، مؤكدًا على أهمية السياحة وبرامجها المختلفة في دعم الاقتصاد الوطني، وأيضًا أهمية تعزيز البعد الحضاري للمملكة في البرامج والأنشطة السياحية.

وجاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بمكتب سموه بقصر الحكم هذا الأسبوع، المهندس عبدالعزيز آل حسن، مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، والذي قدم لسموه تقريرًا عن إنجازات الهيئة بالمنطقة. حيث استمع لشرح مفصل عن الخدمات السياحية المقدمة في المدينة والمحافظات والمواقع الأثرية والتراثية التي تزخر بها المنطقة إضافة إلى الفعاليات التي ينظمها فرع الهيئة ومضمونها الثقافي والترفيهي.

وفي ختام اللقاء، أهدى مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، مجسمًا لمتحف المصمك التاريخي في مدينة الرياض؛ كإهداء من منسوبي الهيئة له، مع دعوة نائب أمير منطقة الرياض لزيارة عدد من المواقع الأثرية والتراثية بالمنطقة، ومنها المتحف الوطني ومتحف المصمك وغيرهما.







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